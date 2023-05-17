Изменится ли политика Турции по отношению к России, если Эрдоган проиграет выборы — Огрызко 17 мая, 13:55 Сторонники соперника Эдрогана на выборах Кемаля Кылычдароглу на улице в Анкаре, 15 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Cagla Gurdogan)

Эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Radio NV рассказал, изменится ли политика Турции по отношению к России, если действующий президент Реджеп Эрдоган проиграет выборы

В эфире Radio NV Огрызко отметил, что ситуация в случае проигрыша Эрдогана может измениться, в первую очередь, для Украины, России и Запада, но Турция не откажется от своих национальных интересов даже в случае смены власти.

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«И мне почему-то кажется, что, несмотря на то, что конкурент Эрдогана себя позиционирует больше как такой, знаете, либерально-прозападный политик, на самом деле мне почему-то кажется, что ждать чего-то чрезвычайного в его позиции мы не сможем», — добавил экс-глава МИД Украины.

По его словам, Турция «зарабатывает на войне по максимуму» за счет «геометрического» роста доходов от экономических связей с Россией и военных связей с Украиной.

«Что, разве новый турецкий руководитель скажет: нет, вы знаете, мы будем кристально чистыми и будем думать только о принципах? Ничего подобного. Он будет думать о том, чтобы Турция зарабатывала, и она и будет зарабатывать дальше хотим мы этого или не хотим», — уверен Огрызко.

В то же время, экс-глава МИДа считает, что ситуация зависит от того, «насколько быстро Россия, российский путинский режим начнет рушиться».

«Говоря о Турции, конечно, пожалуй, это будет кардинальное изменение в случае, если Эрдоган проиграет. Но я не думаю, что оно будет столь принципиальным, по меньшей мере до того момента, пока не проиграет Россия. Вот тогда наступит вообще, я вам скажу, по-моему, „время Ч“ для многих вещей — для глобальной безопасности, для региональной безопасности, для позиционирования тех или иных стран вокруг России. Поэтому, собственно, мы сегодня та страна, которая будет определять судьбу, я думаю, без преувеличения сказать, человечества на ближайшие десятилетия», — подытожил он.

14 мая в Турции состоялись выборы президента и парламента.

СМИ сообщали, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, возглавляющий страну с 2014 года, а в 2003—2014 годах занимавший должность премьер-министра, на этих выборах серьезно рискует лишиться должности.

Главным конкурентом 69-летнего Эрдогана является 74-летний Кемаль Кылычдароглу, вокруг которого впервые за многие годы объединилась турецкая оппозиция (коалиция из шести партий под названием Национальный альянс).

После подсчета 100% бюллетеней в Турции кандидаты получили:

действующий президент, председатель Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган — 49,50%;

Реджеп Тайип Эрдоган — 49,50%; представитель коалиции из шести оппозиционных партий Народный альянс Кемаль Кылычдароглу — 44,89%;

Кемаль Кылычдароглу — 44,89%; представитель блока Альянс АТА , который обещал поддержать Кылычдароглу в случае второго тура, Синан Оган — 5,17%;

, который обещал поддержать Кылычдароглу в случае второго тура, Синан Оган — 5,17%; лидер Партии отечества Мухаррем Индже, объявивший о снятии кандидатуры за несколько дней до выборов — 0,44%.

Второй тур президентских выборов в Турции состоится 28 мая.