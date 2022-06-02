ООН утвердила смену международного названия Турции
Флаг Турции (Фото:REUTERS/Murad Sezer)
ООН поддержала изменение международного названия Турции с Turkey на Türkiye, сообщает агентство Anadolu в четверг, 2 июня.
Такое решение принято в ответ на просьбу министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который направил соответствующее письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу. Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик сказал агентству, что изменение названия начало действовать после получения письма.
«Процесс, который мы начали под руководством президента Эрдогана для повышения узнаваемости бренда нашей страны, подходит к концу. В письме, которое я направил генеральному секретарю ООН, мы регистрируем название нашей страны на иностранных языках — Türkiye», — заявил ранее глава МИД Турции.
Решение о смене названия в конце прошлого года принял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Название Türkiye будет использоваться во всех официальных документах и переписках.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.