ООН утвердила смену международного названия Турции 2 июня, 23:02 Цей матеріал також доступний українською Флаг Турции (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

ООН поддержала изменение международного названия Турции с Turkey на Türkiye, сообщает агентство Anadolu в четверг, 2 июня.

Такое решение принято в ответ на просьбу министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который направил соответствующее письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу. Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик сказал агентству, что изменение названия начало действовать после получения письма.



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«Процесс, который мы начали под руководством президента Эрдогана для повышения узнаваемости бренда нашей страны, подходит к концу. В письме, которое я направил генеральному секретарю ООН, мы регистрируем название нашей страны на иностранных языках — Türkiye», — заявил ранее глава МИД Турции.



Решение о смене названия в конце прошлого года принял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Название Türkiye будет использоваться во всех официальных документах и переписках.

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