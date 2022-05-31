«Наметилась тенденция к диалогу». Турция стремится к встрече Зеленского и Путина — МИД
Мевлют Чавушоглу (Фото:REUTERS/Umit Bektas)
Турция стремится к встрече президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.
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Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Anadolu.
«В последнее время снова наметилась тенденция к диалогу. Мы тоже выступаем за диалог. Недостатки от войны, особенно для Украины, очень высоки. Турция стремится к возобновлению очных переговоров России и Украины, в том числе на уровне глав государств», — сказал он.
По его словам, после стамбульской встречи делегаций РФ и Украины диалог замедлился.
"Произошли известные события в Буче и Ирпене, которые вызвали обеспокоенность и в Турции", - сказал министр.
Президент Владимир Зеленский ранее в интервью заявил, что Украина одержит победу в развязанной Россией войне на поле боя, но ее завершение будет дипломатическим. Он также сказал, что «разговор Украины и России точно будет».
17 мая Михаил Подоляк сказал, что переговорный процесс между Украиной и РФ приостановлен, поскольку после стамбульского коммюнике какого-либо существенного продвижения не было.
Позже член украинской делегации, народный депутат Рустем Умеров заявил, что работа в переговорных группах между Украиной и Россией не прекращалась:
«Это очень сложный процесс, в нем очень много измерений. Мы не останавливались. Если это официальная позиция Офиса президента, то это можно считать окончательным (решением — ред.). Сейчас этой позиции нет. В каждых группах мы вели и ведем переговоры».
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