«Наметилась тенденция к диалогу». Турция стремится к встрече Зеленского и Путина — МИД 31 мая, 13:02 Цей матеріал також доступний українською Мевлют Чавушоглу (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Турция стремится к встрече президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Война России против Украины — главные события 31 мая

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Anadolu.

«В последнее время снова наметилась тенденция к диалогу. Мы тоже выступаем за диалог. Недостатки от войны, особенно для Украины, очень высоки. Турция стремится к возобновлению очных переговоров России и Украины, в том числе на уровне глав государств», — сказал он.



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По его словам, после стамбульской встречи делегаций РФ и Украины диалог замедлился.

"Произошли известные события в Буче и Ирпене, которые вызвали обеспокоенность и в Турции", - сказал министр.

Президент Владимир Зеленский ранее в интервью заявил, что Украина одержит победу в развязанной Россией войне на поле боя, но ее завершение будет дипломатическим. Он также сказал, что «разговор Украины и России точно будет».

17 мая Михаил Подоляк сказал, что переговорный процесс между Украиной и РФ приостановлен, поскольку после стамбульского коммюнике какого-либо существенного продвижения не было.



Позже член украинской делегации, народный депутат Рустем Умеров заявил, что работа в переговорных группах между Украиной и Россией не прекращалась:



«Это очень сложный процесс, в нем очень много измерений. Мы не останавливались. Если это официальная позиция Офиса президента, то это можно считать окончательным (решением — ред.). Сейчас этой позиции нет. В каждых группах мы вели и ведем переговоры».

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