Турчинов назвал шесть главных угроз от России в 2019 году
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов назвал шесть главных угроз от России в 2019 году.
Об этом он сказал в комментарии Liga.net.
Первая угроза, по мнению Турчинова, это военная агрессия. Речь идет не только о войне на Донбассе и провокациях, но и о масштабном развертывании военной инфраструктуры вдоль границы с Россией.
"Это свидетельствует о том, что в случае провала попыток России восстановить контроль над Украиной политическим путем, она может перейти к масштабной военной агрессии", - сказал секретарь СНБО.
Вторая угроза заключается в информационной агрессии и попытке влиять на политическую структуру и результаты выборов.
Третья угроза - киберагрессия, которая по результатам потерь для страны сопоставима с военной.
Турчинов отметил, что четвертая угроза для Украины – это экономическая война.
"Здесь
главная проблема - продолжения блокирования транзита украинских товаров в
страны Азии через РФ, блокирование нормального функционирования портов на
Азовском море, потеря значительных рынков для украинских товаров, использование
широкого арсенала провокаций на внешних рынках продукции военного назначения и
тому подобное", - пояснил он.
Пятая угроза - энергетическая. Речь идет о попытке блокировать работу украинской газотранспортной системы путем строительства обходных газопроводов.
Шестая угроза, по мнению секретаря СНБО, террористическая. Россия может активно использовать диверсионно-разведывательные группы, российскую агентуру и наемников для террористических актов.
Турчинов также подчеркнул, что список угроз не окончательный.
"Это далеко не весь перечень", - резюмировал он.
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