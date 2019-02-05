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Турчинов назвал шесть главных угроз от России в 2019 году

Сегодня, 11:52
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НВ

Турчинов выделил главные угрозы для Украины

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов назвал шесть главных угроз от России в 2019 году. 

Об этом он сказал в комментарии Liga.net.

Первая угроза, по мнению Турчинова, это военная агрессия. Речь идет не только о войне на Донбассе и провокациях, но и о масштабном развертывании военной инфраструктуры вдоль границы с Россией.

"Это свидетельствует о том, что в случае провала попыток России восстановить контроль над Украиной политическим путем, она может перейти к масштабной военной агрессии", - сказал секретарь СНБО.

Вторая угроза заключается в информационной агрессии и попытке влиять на политическую структуру и результаты выборов.

Третья угроза - киберагрессия, которая по результатам потерь для страны сопоставима с военной.

Турчинов отметил, что четвертая угроза для Украины – это экономическая война.

"Здесь главная проблема - продолжения блокирования транзита украинских товаров в страны Азии через РФ, блокирование нормального функционирования портов на Азовском море, потеря значительных рынков для украинских товаров, использование широкого арсенала провокаций на внешних рынках продукции военного назначения и тому подобное", - пояснил он. 

Пятая угроза - энергетическая. Речь идет о попытке блокировать работу украинской газотранспортной системы путем строительства обходных газопроводов.

Шестая угроза, по мнению секретаря СНБО, террористическая. Россия может активно использовать диверсионно-разведывательные группы, российскую агентуру и наемников для террористических актов. 

Турчинов также подчеркнул, что список угроз не окончательный.

"Это далеко не весь перечень", - резюмировал он.

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Теги:   Выборы президента Война на Донбассе Российская агрессия Россия Угрозы Александр Турчинов

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