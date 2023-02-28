Появились фото последствий пожара на нефтебазе в российском Туапсе, которую могли атаковать беспилотники
На нефтебазе Роснефти после загадочного инцидента серьезные повреждения (Фото:Мой Туапсе/Telegram)
Местные Telegram-каналы опубликовали фото последствий пожара на нефтебазе Роснефти в российском Туапсе, которую могли атаковать беспилотники.
Снимки появились в Telegram-канале Мой Туапсе. На них видно, что некоторые здания получили серьезные повреждения.
При этом, на фото не зафиксированы разливы нефти или поврежденные резервуары.
Пропагандистские РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщили, что в районе нефтебазы был зафиксирован беспилотник.
При этом, в минобороны страны-агрессора РФ утверждают, что беспилотники якобы принадлежат Украине и они пытались атаковать объекты инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея.
Утверждается, что их удалось подавить и никаких разрушений нет. Однако фото нефтебазы говорят об обратном.
28 февраля в разных регионах России произошла серия загадочных взрывов и других случаев, связанных с появлением неизвестных беспилотников.
В ночь на 28 февраля власти российского Белгорода сообщили о падении трех беспилотников.
Позже в российском городе Туапсе местную нефтебазу атаковали «два неизвестных летающих аппарата». В результате взрыва вспыхнул масштабный пожар.
В Санкт-Петербурге ввели план Ковер из-за неизвестного объекта в воздушном пространстве над городом. В Минобороны РФ назвали это «учениями».
В Подмосковье беспилотник упал возле объекта Газпрома.