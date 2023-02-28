Появились фото последствий пожара на нефтебазе в российском Туапсе, которую могли атаковать беспилотники 28 февраля, 14:56 На нефтебазе Роснефти после загадочного инцидента серьезные повреждения (Фото:Мой Туапсе/Telegram)

Местные Telegram-каналы опубликовали фото последствий пожара на нефтебазе Роснефти в российском Туапсе, которую могли атаковать беспилотники.

Снимки появились в Telegram-канале Мой Туапсе. На них видно, что некоторые здания получили серьезные повреждения.

При этом, на фото не зафиксированы разливы нефти или поврежденные резервуары.

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Фото: Мой Туапсе/Telegram

Пропагандистские РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщили, что в районе нефтебазы был зафиксирован беспилотник.

При этом, в минобороны страны-агрессора РФ утверждают, что беспилотники якобы принадлежат Украине и они пытались атаковать объекты инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Утверждается, что их удалось подавить и никаких разрушений нет. Однако фото нефтебазы говорят об обратном.

28 февраля в разных регионах России произошла серия загадочных взрывов и других случаев, связанных с появлением неизвестных беспилотников.

В ночь на 28 февраля власти российского Белгорода сообщили о падении трех беспилотников.

Позже в российском городе Туапсе местную нефтебазу атаковали «два неизвестных летающих аппарата». В результате взрыва вспыхнул масштабный пожар.

В Санкт-Петербурге ввели план Ковер из-за неизвестного объекта в воздушном пространстве над городом. В Минобороны РФ назвали это «учениями».

В Подмосковье беспилотник упал возле объекта Газпрома.