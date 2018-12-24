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Цунами в Индонезии: в МИД заявили, что украинцы не пострадали

Сегодня, 11:02
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Украинцы не пострадали в результате цунами

Граждане Украины в результате цунами в Индонезии, по предварительной информации, не пострадали, сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Напомним, цунами обрушилось на индонезийское побережье вечером 22 декабря. Зондский пролив, который стал эпицентром бедствия, разделяет острова Ява и Суматра. 

Цунами спровоцировали подводные оползни, вызванные извержением вулкана Анак-Кракатау.

В сентябре 2018 года Индонезии уже пришлось пережить аналогичную трагедию. В результате мощного землетрясения на острове Сулавеси и удара волны цунами погибли более 2 тысяч человек.

Теги:   Индонезия Цунами МИД Украины

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