Цунами в Индонезии: в МИД заявили, что украинцы не пострадали Сегодня, 11:02 169 Цей матеріал також доступний українською Украинцы не пострадали в результате цунами

Граждане Украины в результате цунами в Индонезии, по предварительной информации, не пострадали, сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

За попередньою інформацією, українців немає серед загиблих і постраждалих від цунамі в Індонезії. Консул: +628788-489-0918. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 24 декабря 2018 г.

Напомним, цунами обрушилось на индонезийское побережье вечером 22 декабря. Зондский пролив, который стал эпицентром бедствия, разделяет острова Ява и Суматра.

Цунами спровоцировали подводные оползни, вызванные извержением вулкана Анак-Кракатау.

В сентябре 2018 года Индонезии уже пришлось пережить аналогичную трагедию. В результате мощного землетрясения на острове Сулавеси и удара волны цунами погибли более 2 тысяч человек.