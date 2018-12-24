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Цунами в Индонезии: в ЕС предложили гуманитарную помощь

Сегодня, 13:28
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В ЕС выразили соболезнования пострадавшим от цунами

ЕС готов предоставить гуманитарную помощь Индонезии в связи с цунами, говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Могерини и еврокомиссара по вопросам гуманитарной помощи Христоса Стилианидеса, сообщает Европейская правда.

В ЕС также выразили соболезнования пострадавшим.

"Многие люди потеряли жизнь, многие были ранены или пропавшие без вести после того, как цунами в субботу ночью обрушилось на Зондской пролив в Индонезии. Мы выражаем соболезнования тем, кто потерял близких", - сказано в заявлении.

ЕС активировал службу экстренного спутникового картографирования Коперник и эксперты по гуманитарным вопросам находятся в режиме готовности.

В союзе отметили, что готовы предложить любую необходимую помощь и внимательно следят за ситуацией.

Напомним, цунами обрушилось на индонезийское побережье вечером 22 декабря. Зондский пролив, который стал эпицентром бедствия, разделяет острова Ява и Суматра. 

Цунами спровоцировали подводные оползни, вызванные извержением вулкана Анак-Кракатау.

В сентябре 2018 года Индонезии уже пришлось пережить аналогичную трагедию. В результате мощного землетрясения на острове Сулавеси и удара волны цунами погибли более 2 тысяч человек.

Теги:   Индонезия Цунами Европа

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