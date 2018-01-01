ЦИК Украины прекратила сотрудничество с РФ Сегодня, 13:14 24 Цей матеріал також доступний українською ЦИК Украины прекратило действие протокола, подписанного с РФ почти 19 лет назад Фото: rbc.ua

Центральная избирательная комиссия Украины прекратила сотрудничество с ЦИК России из-за вступления в силу закона О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

Как пояснили в пресс-службе украинского ведомства, прекращается действие протокола, который был подписан в феврале 2000 года.

В ЦИК подчеркнули, что прекращение действия протокола освобождает комиссию от обязательств по его выполнению.

Напомним, 12 декабря вступил в силу Закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Согласно закону, договор с РФ прекратит свое действие с 1 апреля 2019 года.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией вступил в силу 1 апреля 1999 года. Он был заключен сроком на десять лет с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды.

Этот документ стал основополагающим для украинско-российских отношений, которые предусматривали стратегическое партнерство "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силы, включая экономические и другие способы давления".

Впрочем, после агрессии РФ против Украины и оккупации части ее территорий "договор о дружбе" утратил актуальность.