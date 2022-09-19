Зверства РФ в Украине. Путин и российские военные должны быть привлечены к ответственности за военные преступления — Трюдо 19 сентября, 14:06 Джастин Трюдо (Фото:REUTERS/Blair Gable)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что массовые захоронения людей на деоккупированных украинских территориях — это свидетельство военных преступлений страны-агрессора России.

Об этом сообщает Reuters.

Трюдо заявил, что проводил встречу с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс и вторжение России в Украину было в их повестке дня.

«Необходимо надлежащее расследование и прозрачность, и Владимир Путин, его сторонники и российские военные должны быть привлечены к ответственности за зверства, которые они совершают и продолжают совершать в Украине», — сказал Трюдо.

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По его словам, Великобритания и Канада — «это две самые сильные страны, которые выступили в поддержку Украины и выступили против незаконных действий России».

15 сентября уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко сообщил, что на территории лесополосы в Изюме нашли массовые захоронения, на большинстве могил — самодельные кресты и номера.

По мнению чиновника, большинство похороненных погибли во время российских артиллерийских обстрелов.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на территории Харьковской области было десять мест, где российские оккупанты издевались над украинцами.



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