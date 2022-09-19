Зверства РФ в Украине. Путин и российские военные должны быть привлечены к ответственности за военные преступления — Трюдо

19 сентября, 14:06
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Джастин Трюдо (Фото:REUTERS/Blair Gable)

Джастин Трюдо (Фото:REUTERS/Blair Gable)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что массовые захоронения людей на деоккупированных украинских территориях — это свидетельство военных преступлений страны-агрессора России.

Об этом сообщает Reuters.

Трюдо заявил, что проводил встречу с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс и вторжение России в Украину было в их повестке дня.

«Необходимо надлежащее расследование и прозрачность, и Владимир Путин, его сторонники и российские военные должны быть привлечены к ответственности за зверства, которые они совершают и продолжают совершать в Украине», — сказал Трюдо.

Видео дня

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По его словам, Великобритания и Канада — «это две самые сильные страны, которые выступили в поддержку Украины и выступили против незаконных действий России».

https://www.youtube.com/embed/GVwF4KAWUbg

15 сентября уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко сообщил, что на территории лесополосы в Изюме нашли массовые захоронения, на большинстве могил — самодельные кресты и номера.

По мнению чиновника, большинство похороненных погибли во время российских артиллерийских обстрелов.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на территории Харьковской области было десять мест, где российские оккупанты издевались над украинцами.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Путин Канада Джастин Трюдо Война России против Украины

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