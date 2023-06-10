Мы все хотим мира на украинских условиях — Трюдо 10 июня, 23:33 Джастин Трюдо (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что война должна завершиться победой Украины, а мир должен быть заключен на украинских условиях.



«Все мы хотим, чтобы Украина победила и чтобы эта война закончилась как можно быстрее. Мы все хотим мира — мира для украинцев, но мира на украинских условиях… Понятно, что Канада поддерживает инициативу Украины относительно справедливого и постоянного мира на условиях территориальной целостности и суверенитета Украины», — заявил Трюдо.

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Он отметил, что РФ должна «полностью, немедленно и безусловно отозвать все свои вооруженные силы с территории Украины».

В субботу, 10 июня, с неанонсированным визитом в Киев прибыл премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Это уже второй его визит в Украину за время полномасштабной войны.

Он объявил, что Канада выделяет еще 500 млн канадских долларов (около 400 млн долларов США) на военную помощь Украине.