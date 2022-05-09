После визита в Украину. Трюдо поблагодарил украинских железнодорожников за работу — видео 9 мая, 14:30 Цей матеріал також доступний українською Джастин Трюдо (Фото:Скриншот/t.me/zalizni_zminy)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поблагодарил украинских железнодорожников за работу.

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Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Александр Камышин.

«Приветствую! Это премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Я хотел бы сказать „спасибо“ всем железнодорожникам Украины. Сейчас очень тяжелые времена, однако вы остаетесь, чтобы помочь людям эвакуироваться, чтобы доставить необходимые грузы и помощь. Вы двигаетесь вперед, чтобы Украина продолжала быть свободной и сильной. Спасибо за все, что вы делаете. Слава Украине!» — сказал он.

Видео дня

8 мая премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Украину — в столицу он приехал поездом.

Во время визита канадский премьер посетил Ирпень. По словам мэра города, Трюдо увидел сожженные и полностью разрушенные дома местных жителей.

Также Трюдо и Зеленский дали пресс-конференцию.

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