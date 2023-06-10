«Будет нести ответственность». Трюдо обвинил Россию в подрыве Каховской ГЭС 10 июня, 20:24 Джастин Трюдо и Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Россия несет прямую ответственность за подрыв плотины Каховской ГЭС и Кремль обязательно за это ответит.

Об этом он сказал во время своего визита в Киев в субботу, 10 июня.

«У нас нет никаких сомнений, что разрушение дамбы Каховской ГЭС было прямым следствием решения РФ вторгнуться на территорию мирного соседа», — заявил Трюдо во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

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Премьер-министр подчеркнул, что война России в Украине катастрофически повлияла на инфраструктуру, разрушила семьи, унесла жизни людей и вызвала экономический, продовольственный и энергетический недостаток по всему миру.

«Россия будет нести эту ответственность. То, что произошло с ГЭС — это прямая ответственность России. И последствия этих событий — сверхтяжелые», — заявил канадский премьер.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл с неанонсированным визитом в Украину в субботу, 10 июня.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжается даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Городской голова временно захваченных Олешек Евгений Рищук 8 июня сообщил о по меньшей мере восьми погибших в результате подтопления.