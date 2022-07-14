Трюдо назвал «очень сложным» решение передать Германии турбину для Северного потока

14 июля, 06:49
Джастин Трюдо (Фото:REUTERS/Evan Buhler)

Джастин Трюдо (Фото:REUTERS/Evan Buhler)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал очень сложным решение сделать исключение из санкций и вернуть в Германию турбину для Северного потока.

Об этом сообщает Reuters.

«Санкции направлены против Путина и его помощников. Они не предназначены для того, чтобы нанести вред нашим союзникам и их населению», — заявил Трюдо.

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Он отметил, что Канада будет продолжать «однозначно» поддерживать Украину в войне против России.

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Газопровод Северный поток в понедельник, 11 июля, остановился на плановое обслуживание. По графику оно должно продлиться до утра 21 июля.

До остановки на техобслуживание Северный поток работал на 40% мощности. В Газпроме заявили, что это связано с тем, что одна из турбин газопровода из-за санкций Канады не вернулась с капитального ремонта на заводе в Монреале.

11 июля Канада официально согласилась вернуть в Германию подсанкционную турбину для российского трубопровода Северный поток, несмотря на возражения со стороны Украины.

Турбина Siemens была отправлена ​​на ремонт в Канаду, где «застряла» из-за санкций против нефтегазовой отрасли России, введенных после ее полномасштабного вторжения в Украину.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 11 июля, заявил, что решение Канады передать подсанкционную турбину для российского Северного потока опасно как для Украины, так и для всего демократического миру.

https://www.youtube.com/watch?v=CL0k7tsXw88
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Газ Германия Канада Северный поток Санкции против России Джастин Трюдо

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