Трюдо назвал «очень сложным» решение передать Германии турбину для Северного потока
Джастин Трюдо (Фото:REUTERS/Evan Buhler)
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал очень сложным решение сделать исключение из санкций и вернуть в Германию турбину для Северного потока.
Об этом сообщает Reuters.
«Санкции направлены против Путина и его помощников. Они не предназначены для того, чтобы нанести вред нашим союзникам и их населению», — заявил Трюдо.
Он отметил, что Канада будет продолжать «однозначно» поддерживать Украину в войне против России.
Газопровод Северный поток в понедельник, 11 июля, остановился на плановое обслуживание. По графику оно должно продлиться до утра 21 июля.
До остановки на техобслуживание Северный поток работал на 40% мощности. В Газпроме заявили, что это связано с тем, что одна из турбин газопровода из-за санкций Канады не вернулась с капитального ремонта на заводе в Монреале.
11 июля Канада официально согласилась вернуть в Германию подсанкционную турбину для российского трубопровода Северный поток, несмотря на возражения со стороны Украины.
Турбина Siemens была отправлена на ремонт в Канаду, где «застряла» из-за санкций против нефтегазовой отрасли России, введенных после ее полномасштабного вторжения в Украину.
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 11 июля, заявил, что решение Канады передать подсанкционную турбину для российского Северного потока опасно как для Украины, так и для всего демократического миру.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.