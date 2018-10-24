Трюдо прокомментировал возможность расторжения военного контракта Канады с Саудовской Аравией

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канаде будет трудно разорвать контракт с Саудовской Аравией на поставку оружия из-за его условий.

Об этом он сказал в эфире радио СВС, пишет Укринформ.

"Заключенный прошлым правительством контракт очень затрудняет его заморозку или расторжение. Мы рассматриваем несколько вариантов, но этот контракт - сложный", - сказал Трюдо.

По его словам, соглашение даже не позволяет сторонам раскрывать его детали.

"Я даже не могу говорить об этом, поскольку частью соглашения предусмотрено, что его не будут обсуждать", - сказал премьер.

Трюдо подчеркнул, что нарушение условий контракта может повлечь за собой огромные штрафные санкции и он не хочет "оставить канадцев с миллиардным счетом за то, что мы пытаемся делать правильные вещи".

Напомним, что давление на Саудовскую Аравию началось после того, как оппозиционный к властям страны журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".