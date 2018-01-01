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Трюдо подтвердил задержание бывшего канадского дипломата в Китае

Сегодня, 22:23
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Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил, что в Китае задержали бывшего канадского дипломата Майкла Коврига.

"Мы находимся в прямом контакте с китайскими дипломатами и представителями. Мы вовлечены в дело, это очень серьезно. Мы оказываем консульскую помощь семье", - заявил глава канадского правительства, передает Global News.

Министр общественной безопасности и гражданской защиты Канады Ральф Гудейл сообщил, что власти Канады делают все возможное, чтобы выяснить детали задержания канадца, "а также продемонстрировать правительству Китая через наши дипломатические представительства, насколько серьезно мы относимся к этому вопросу".

"Что мы знаем, так это то, что канадец, очевидно, находится в затруднительном положении в Китае", - сказал Гудейл.

Майкл Ковриг с 2017 года является сотрудником брюссельской неправительственной организации Международная кризисная группа, специализирующейся на вопросах глобальной безопасности в Северо-Восточной Азии.

В период с 2010 по 2016 год Ковриг работал в МИД Канады, в консульстве Канады в Гонконге и в посольстве Канады в Пекине.

Задержание канадца в Китае произошло на фоне расследования вокруг китайской компании Huawei. В Канаде по запросу США арестовали финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу. США запрашивают ее экстрадицию по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Власти США расследовали деятельность Huawei по крайней мере с 2016 года.

Теги:   Джастин Трюдо Канада Китай

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