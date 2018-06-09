Трюдо и Трамп обсудили дипломатические усилия для устранения угрозы безопасности со стороны КНДР

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7 обсудили дипломатические усилия для "устранения угрозы безопасности" со стороны КНДР, сообщается на официальном сайте премьер-министра Канады.

"Лидеры обсудили дипломатические усилия для устранения угрозы безопасности, которую представляет Северная Корея", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь шла о координации международных усилий и о предстоящей встрече американского президента с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Также они обсудили тесное сотрудничество между Канадой и США в области безопасности и экономического сотрудничества.

Кроме того, Трюдо призвал Трампа пересмотреть тарифы США, взимаемые с канадской стали и алюминия, и призвал его "работать с Канадой для решения проблемы недобросовестной торговли".

Ранее сообщалось, что Трюдо считает оскорбительной идею администрации США о том, что Канада, канадские сталь и алюминий представляют угрозу национальной безопасности Штатов.