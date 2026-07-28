Длилась около часа. Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме завершилась

Об этом сообщил корреспондент Deutsche Welle Михаил Комадовский на своей странице в соцсети X.

По данным Белого дома, двусторонняя встреча Трампа и Зеленского началась в 16:47 по киевскому времени (9:47 по восточному времени).

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Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отмечал, что переговоры пройдут в закрытом формате, без представителей СМИ.

Помимо встречи с главой Белого дома, в 18:00 по киевскому времени (11:00 по местному времени) Зеленский проведет встречу со своим финским коллегой Александром Стуббом.

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В 19:30 по киевскому времени президент Украины примет участие в национальной церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом.

Еще одна встреча запланирована на 01:00 по киевскому времени. Зеленский проведет переговоры с сенаторами — в частности, с соавторами законопроекта, включая Линдси Грэма, — а также с другими представителями Конгресса США.

Издание Financial Times писало, что переговоры Зеленского с Трампом могут стать толчком к возобновлению дипломатических усилий по завершению войны. Кроме того, они могут повысить шансы Киева на получение дальнейшей военной помощи.

По словам советников Зеленского и источников в администрации США, эта встреча может стать лучшей возможностью с начала второго президентского срока Трампа для возвращения к активной оборонной поддержке Украины.

В Киеве, по данным издания, все больше убеждаются, что позиция американского президента в отношении Украины стала более благожелательной, а его подход к дипломатическим инициативам изменился.

Журналисты писали, что главной задачей украинской делегации во время переговоров должно было стать убеждение Трампа в том, что продолжение поддержки Украины отвечает стратегическим интересам Соединенных Штатов.

Украинская сторона также планировала апеллировать к стремлению Трампа быть лидером, который ассоциируется с успешным разрешением крупных международных кризисов и достижением мирных договоренностей.