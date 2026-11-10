Стив Виткофф (на фото) и Джаред Кушнер будут представлять политическую группу переговорщиков США в Абу-Даби (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер намерены использовать трехсторонние переговоры с Россией и Украиной в Абу-Даби, которые пройдут 10−11 ноября, для «кристаллизации» решений, которые «будет необходимо принять» Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, заявили неназванные американские чиновники на брифинге для журналистов накануне встречи, сообщает Axios .

Один из высокопоставленных чиновников заявил, что Белый дом «осторожно оптимистично» настроен в отношении возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной в Абу-Даби.

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«Отношения, которые мы выстроили с Путиным, будут ключевыми в этих переговорах», — цитирует Axios американского чиновника. Он также заявил, что после встреч в Абу-Даби Виткофф и Кушнер могут отправиться в Москву и Киев, чтобы напрямую поговорить с Путиным и Зеленским.

По информации высокопоставленного чиновника, которую приводит Axios, в течение последних двух недель «Виткофф и Кушнер ежедневно звонили — иногда по несколько раз в день — российским и украинским чиновникам, готовясь к предстоящим переговорам».

Издание отмечает, что, несмотря на скептицизм в Европе и Украине относительно готовности Путина завершить войну, американские высокопоставленные чиновники, проводившие брифинг для журналистов 9 ноября, высказывались «в позитивном ключе».

«Есть шанс добиться значительного прогресса в направлении соглашения и попытаться преодолеть разногласия, — цитирует Axios американского чиновника. — Вернуть стороны за стол переговоров было нелегко, и как посредники мы видим многообещающие признаки».

Этот представитель администрации США добавил, что Виткофф и Кушнер хотят использовать переговоры для «кристаллизации» решений, которые Путину и Зеленскому «необходимо будет принять».

Как пишет Axios, переговоры в Абу-Даби будут сосредоточены на двух направлениях:

Военная рабочая группа, переговоры в которой возглавит американский генерал Алексус Гринкевич, командующий Европейским командованием США, обсудит вопросы мониторинга послевоенного прекращения огня и соглашений по безопасности. Именно эта рабочая группа добилась значительного прогресса в ходе последнего раунда переговоров в феврале, напоминает Axios.

Политическая рабочая группа сосредоточится на самой деликатной теме: территориальных требованиях. С февраля по этому вопросу не было достигнуто никакого прогресса, подчеркивает Axios. Ведь Россия требует контроля над всей территорией Донбасса, включая оккупированные территории, тогда как Украина готова говорить лишь о прекращении огня по текущей линии фронта [без признания оккупированных территорий за Россией, что недавно подчеркнул Владимир Зеленский — прим. ред.].

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Ранее ряд западных изданий сообщили по итогам этого же брифинга, что Украина и Россия в частных беседах последних недель, как утверждают американские чиновники, «продемонстрировали определенную гибкость» в отношении территориального вопроса.

Как ранее сообщил журналист Радио Свобода Алекс Рауфоглу после того же брифинга, американские официальные лица не ожидают подписания соглашения в Абу-Даби. По их словам, цель встречи — прояснить позиции сторон и определить рамки для дальнейших переговоров, а Россия по-прежнему требует всю Донецкую область.

Переговоры в Абу-Даби — что известно

Трехсторонние переговоры Украины, США и России пройдут в Абу-Даби 10−11 ноября. Это будет первая встреча в таком формате с февраля. Москву будет представлять делегация во главе с помощником Путина Владимиром Мединским; в ее состав впервые вошел заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Украинскую делегацию возглавил глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. В её состав также вошли Кирилл Буданов, глава Офиса президента Украины; Давид Арахамия, председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде; Сергей Кислица, первый заместитель главы Офиса президента; Вадим Скибицкий, заместитель начальника ГУР Минобороны.

Умеров сообщил, что параллельно в Абу-Даби будут находиться представители Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, с которыми проведут отдельные встречи. Стив Виткофф заявил, что раунд переговоров с европейцами американские представители проведут перед встречей с представителями Украины и РФ.

Давид Арахамия, вошедший в состав украинской делегации, 9 ноября заявил, что от первого раунда переговоров «ожидания минимальны». По его мнению, возобновление переговоров после длительного перерыва уже является определенным достижением. «От первых переговоров наши ожидания минимальны. А вот от второго раунда мы уже чего-то ожидаем», — заявил Арахамия.

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Кирилл Буданов по дороге в ОАЭ подчеркнул, что этому направлению будет уделено «большое внимание», чтобы активизировать обмены и договориться «о следующих этапах возвращения наших людей домой».