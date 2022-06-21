Украина стала партнером-участником инициативы Триморье 21 июня, 12:38 Цей матеріал також доступний українською Зеленский выступил на саммите Триморья по видеосвязи (Фото:ОПУ)

В понедельник, 20 июня, Украина получила статус партнера-участника Инициативы трех морей, более известной как Триморье.

Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда во время выступания на саммите стран Триморья в Риге, пишет TVN 24.

По его словам, это новый тип партнерства для тех стран, которые стремятся в Евросоюз. Он отличается от стратегического партнерства стран Триморья с США, Британией или Еврокомиссией.

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«Мы решили создать особый новый тип партнерства с Инициативой трех морей — партнерство через участие. Это новый тип партнерства, который предназначен не только для Украины. Мы сегодня дали его Украине, но мы предполагаем, что такой же тип партнерства могут разделить и те страны, которые находятся в Центральной Европе и не являются членами Евросоюза, но стремятся к нему», — пояснил Дуда.

Он добавил, что страны, которые уже имеют статус кандидата на членство в ЕС или находятся на этапе его получения, могут подать заявку на такой формат партнерства с Триморьем.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Триморья. Он призвал найти формат сотрудничества с Украиной.

«Украина должна быть участником Инициативы трех морей. Это неправильно, что наше государство осталось за пределами инициативы. Мы должны найти формат, в котором могли бы реализовать присоединение. Достаточно одного взгляда на географическую карту нашего региона, чтобы понять, что только с Украиной все наши страны могут реализовать весь свой потенциал», — отметил он во время обращения к участникам саммита.

Инициативу трех морей учредили в 2016 году лидеры Польши и Хорватии. Это платформа экономического сотрудничества между центральноевропейскими странами ЕС.

Триморье объединяет 12 государств — Австрию, Чехию, Словакию, Польшу, Венгрию, Румынию, Болгарию, Латвию, Литву, Эстонию, Словению и Хорватию.

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