«Наша связь со свободным миром». Что такое Триморье и почему Украина стремится примкнуть к этому объединению 12 стран ЕС 21 июня, 15:07 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Саммит лидеров стран Триморья в Риге, 20−21 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Геополитический словарь украинцев пополнился словом Триморье: 20 июня Украина обрела статус партнера-участника этой международной инициативы, которая объединяет 12 государств Евросоюза и известна также как Балто-Адриато-Черноморская инициатива.

НВ напоминает, что стоит знать об этом межгосударственном объединении и почему о нем заговорили сейчас.



Что такое Триморье?

Инициатива трех морей, известная также как Триморье или Балто-Адриато-Черноморская инициатива — это геополитическое, инфраструктурное и экономическое объединение 12 стран Евросоюза. Если объединить их земли, то общая территория стран-участниц этой инициативы имеет выход к Черному, Адриатическому и Балтийскому морям, откуда и название группы.



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В основном в Триморье входят страны Центральной и Восточной Европы:



Государства, примкнувшие к Инициативе трех морей / Фото: Wikimedia

Австрия,



Болгария,

Венгрия,

Латвия,

Литва,

Польша,

Румыния,

Словакия,

Словения,

Хорватия,

Чехия,

Эстония

Кроме Австрии, все остальные государства в этом списке — бывшие страны социалистического лагеря.

12 стран Триморья покрывают 29% территории ЕС (1, 21 млн км2). В них проживает 25% жителей Европейского Союза (112 млн человек), они производят около 19% ВВП Евросоюза.

Эти страны впервые договорились сотрудничать в таком формате в августе 2016 года на встрече в хорватском Дубровнике.



Тогда была принята декларация о сотрудничестве в экономических вопросах, включая энергетику, сферы инфраструктуры, транспорта и связи. Президент Польши Анджей Дуда охарактеризовал идею Триморья как «новую концепцию для продвижения единства и сплоченности Европы» через сотрудничество 12 стран, расположенных между Адриатическим, Балтийским и Черным морями — «тремя морями Центральной Европы», как отметил Дуда.



С тех пор лидеры государств, объединившихся в Инициативу трех морей, стали собираться на регулярные саммиты. В 2017 году гостем такой встречи в Варшаве стал президент США Дональд Трамп (тогда государства-участники Триморья согласились создать бизнес-форум). А в 2018 году на саммите в румынском Бухаресте страны утвердили приоритетные проекты сотрудничества в трех ключевых областях: транспорт, энергетика и цифровая экономика.

Кроме того, за последние годы были создана торговая палата и инвестиционный фонд стран-участниц Балто-Адриато-Черноморской инициативы.

Среди крупных инфраструктурных проектов на территории стран Триморья:

автомагистраль Via Carpathia, соединяющая Клайпеду в Литве с Салониками в Греции;

Балтико-Адриатический железнодорожный коридор;



инфраструктура для сжиженного природного газа, включая морские терминалы в Польше и Хорватии;

автомагистраль Via Baltica из Праги ( Чехия) в Хельсинки ( Финляндия) через Польшу, Литву, Латвию и Эстонию;

Чехия) в Хельсинки Финляндия) через Польшу, Литву, Латвию и Эстонию; проект железнодорожного коридора Rail Baltica;

грузовой коридор Amber Rail.

В начале ХХ века схожую идею Междуморья выдвигал польский лидер Юзеф Пилсудский, первый глава возрожденного Польского государства. После Первой мировой войны он озвучивал идею объединения или конфедеративного государства, к которому могли бы примкнуть Польша, Украина, Беларусь, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Молдова, Венгрия, Румыния, Югославия, Чехословакия.

Как и нынешнее Триморье, такое объединение стран простиралось бы от Балтийского до Черного и Адриатического морей. Пилсудский полагал, что это помогло бы государствам-участникам проекта избежать доминирования Германии или России.



Украина теперь тоже входит в Триморье?

Пока нет, но президент Владимир Зеленский хотел бы видеть Украину в этой группе государств. Об этом он заявил, выступая в онлайн-формате на саммите лидеров Инициативы трех морей, который проходит 20−21 июня в Риге (Латвия).



«Украина должна быть участницей Инициативы трех морей. Это неправильно, что наша держава оказалась за пределами этой прекрасной инициативы», — сказал Зеленский в своем обращении. По его словам, именно государства Триморья — «наша связь со свободным миром». Через территорию стран-участниц этой инициативы происходит поставка в Украину оружия и топлива, осуществляются транспортные потоки и зеленые коридоры для экспорта украинского продовольствия, а также миграция людей.



Зеленский также призвал страны Триморья принять участие в восстановлении Украины как «самом большом проекте нашего поколения» и очертил несколько сфер, в которых Украина могла бы особо тесно работать с этими 12 государствами:



логистика ( в частности реализация трансъевропейского коридора Via Carpathia, который призван объединить Северную и Южную Европу. Зеленский отметил, что Украина могла бы играть роль одного из логистических центров на этому пути. «Мы можем присоединиться к Via Carpathia уже сейчас», — сказал он);



в частности реализация трансъевропейского коридора Via Carpathia, который призван объединить Северную и Южную Европу. Зеленский отметил, что Украина могла бы играть роль одного из логистических центров на этому пути. «Мы можем присоединиться к Via Carpathia уже сейчас», — сказал он); энергетика ( Зеленский напомнил, что Украина имеет одни из наибольших в регионе хранилищ газа. «Используя возможности интерконнекторов Польша — Словакия, Польша — Украина, мы можем удовлетворить потребности всех стран Триморья. Наш экспорт электрики может стать нашим взносом в энергобаланс ваших стран. И поможет вам стать независимыми от российского энергетического давления», — подчеркнул президент Украины);



Зеленский напомнил, что Украина имеет одни из наибольших в регионе хранилищ газа. «Используя возможности интерконнекторов Польша — Словакия, Польша — Украина, мы можем удовлетворить потребности всех стран Триморья. Наш экспорт электрики может стать нашим взносом в энергобаланс ваших стран. И поможет вам стать независимыми от российского энергетического давления», — подчеркнул президент Украины); инфраструктура и диджитализация ( «Мы должны работать над расширением пунктов пропуска на границах Украина, можем предоставить поддержку многим инфраструктурным проектам в сфере диджитализации, усилить наши региональные цифровые связи», — заявил Зеленский).



В свою очередь, 20 июня страны Триморья решили предоставить Украине специально созданный статус партнера-участника. Об этом объявил президент Польши Анджей Дуда. По его словам, это тип сотрудничества отличается от стратегического партнерства Триморья с США, Британией или Еврокомиссией и в предназначен для тех стран, которые еще не являются членами Евросоюза.



«Это новый тип партнерства, который предназначен не только для Украины. Мы сегодня дали его Украине, но мы предполагаем, что такой же тип партнерства могут разделить и те страны, которые находятся в Центральной Европе и не являются членами Евросоюза, но стремятся к нему», — пояснил Дуда.



Недавно глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что сам проект Триморья теперь невозможен без привлечения к нему Украины. А министр канцелярии президента Польши Павел Шрот перед саммитом в Риге напомнил, что архитектура безопасности в бассейне Балтийского моря вскоре существенно изменится, поскольку важные страны этого региона — Швеция и Финляндия — претендуют на членство в НАТО. Это также являет одним из значимых новых геополитических факторов для стран Триморья, подчеркнул Шрот.

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