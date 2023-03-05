Оперативное создание трибунала за преступления агрессии сузит географию международного передвижения Путина — ОП 5 марта, 08:30 Трибунал сузит географию международного передвижения Путина (Фото:REUTERS / Maxim Shemetov)

Оперативное создание трибунала за преступления агрессии повлияет на ход войны и сузит географию международного передвижения российского диктатора Владимира Путина, отмечает заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов.



"Мы очень рассчитываем на то, что мир сможет объединиться вокруг идеи необратимости наказания за преступления. Сегодня мы обсуждаем, как может быть создан и как должен работать трибунал. Есть модели, которые дают нам огромный оптимизм, что мы сможем быстро доказать вину отдельных лиц в совершении преступления агрессии", — рассказал Смирнов 4 марта во Львове во время международной конференции United for justice.

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С другой стороны, по его словам, есть модели, которые «содержат большие риски того, что юридическая оценка этого преступления имеет шанс превратиться фактически на межгосударственный конфликт двух стран».



" Этого нельзя допустить", - заявил Смирнов.

Он напомнил, что преступление агрессии не имеет срока давности, однако за него необходимо наказывать и делать это максимально быстро.



«Я убежден, что, если мы быстро сможем учредить и заставить работать такой международный механизм, это несомненно повлияет на ход этой агрессивной войны», - выразил мнение замглавы Офиса президента.



В то же время, он отметил, что не уверен в возможности обеспечения физического присутствия Путина на трибунале.

«Но если нам удастся такими механизмами и инструментами сузить географию его международного передвижения до нескольких стран, если он умрет в статусе международно признанного преступника - этот трибунал уже имеет смысл», - подытожил Смирнов.

