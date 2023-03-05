Оперативное создание трибунала за преступления агрессии сузит географию международного передвижения Путина — ОП

5 марта, 08:30
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Трибунал сузит географию международного передвижения Путина (Фото:REUTERS / Maxim Shemetov)

Трибунал сузит географию международного передвижения Путина (Фото:REUTERS / Maxim Shemetov)

Оперативное создание трибунала за преступления агрессии повлияет на ход войны и сузит географию международного передвижения российского диктатора Владимира Путина, отмечает заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов.

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"Мы очень рассчитываем на то, что мир сможет объединиться вокруг идеи необратимости наказания за преступления. Сегодня мы обсуждаем, как может быть создан и как должен работать трибунал. Есть модели, которые дают нам огромный оптимизм, что мы сможем быстро доказать вину отдельных лиц в совершении преступления агрессии", — рассказал Смирнов 4 марта во Львове во время международной конференции United for justice.

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С другой стороны, по его словам, есть модели, которые «содержат большие риски того, что юридическая оценка этого преступления имеет шанс превратиться фактически на межгосударственный конфликт двух стран».

" Этого нельзя допустить", - заявил Смирнов.

Он напомнил, что преступление агрессии не имеет срока давности, однако за него необходимо наказывать и делать это максимально быстро.

«Я убежден, что, если мы быстро сможем учредить и заставить работать такой международный механизм, это несомненно повлияет на ход этой агрессивной войны», - выразил мнение замглавы Офиса президента.

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В то же время, он отметил, что не уверен в возможности обеспечения физического присутствия Путина на трибунале.

«Но если нам удастся такими механизмами и инструментами сузить географию его международного передвижения до нескольких стран, если он умрет в статусе международно признанного преступника - этот трибунал уже имеет смысл», - подытожил Смирнов.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Владимир Путин Гаага Военное преступление Международный трибунал Гаагский трибунал Военные преступления Военные преступления РФ Война России против Украины специальный трибунал

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