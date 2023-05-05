К группе по созданию спецтрибунала против России присоединились 36 стран — ОП

5 мая, 21:03
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Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква (Фото:Igor Zhovkva/Facebook)

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква (Фото:Igor Zhovkva/Facebook)

К группе по созданию специального трибунала против страны-агрессора России присоединились уже 36 стран, сообщил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.

«В так называемую руководящую группу по созданию трибунала в настоящее время входят 36 стран. И это количество буквально ежедневно, еженедельно растет», — сказал он в эфире телемарафона.

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Жовква подчеркнул, что к группе присоединились не только страны из европейского и евроатлантического пространства.

«В эту группу уже вошли, например, две латиноамериканские страны — это Гватемала и Коста-Рика. И будем расширять это на другие континенты», — сказал Жовква.

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17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский статут.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Игорь Жовква специальный трибунал

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