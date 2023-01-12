Украина в этом году представит в ООН резолюцию о спецтрибунале для России

12 января, 23:51
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Эмине Джапарова в Нью-Йорке 12 января 2023 года (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Эмине Джапарова в Нью-Йорке 12 января 2023 года (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Первая заместительница министра иностранных дел Эмине Джапарова в четверг, 12 января, заявила, что Украина позже в этом году вынесет на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюцию о создании спецтрибунала по преступлению российской агрессии.

«Мы призываем государства-члены поддержать резолюцию о создании специального международного механизма — специального трибунала, которую мы собираемся вынести на рассмотрение Генассамблеи», — сказала она во время открытых дебатов Совбеза ООН, сообщает Укринформ.

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Джапарова напомнила о формуле мира из десяти пунктов, которую инициировал президент Владимир Зеленский, и призвала все государства способствовать ее реализации. Она подчеркнула, что восстановление справедливости — один из ключевых пунктов этой формулы, а единственный способ этого достичь — привлечь к ответственности российских военных преступников, как это было с нацистских руководством.

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Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что специальный трибунал — фактически единственная возможность привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии против Украины.

Верховная Рада 7 октября призвала международное сообщество создать спецтрибунал по преступлению агрессии России против Украины. До этого к созданию трибунала неоднократно призывало руководство Украины.

В конце сентября президент Владимир Зеленский сформировал рабочую группу для создания специального международного трибунала.

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https://www.youtube.com/embed/gNSwi-L6bsA
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия ООН Совбез ООН Международный трибунал Генассамблея ООН Военные преступления РФ Эмине Джапарова Война России против Украины специальный трибунал

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