В ОП рассказали подробности создания трибунала для высшего руководства России 22 июля, 05:18 Владимир Путин (Фото:Спутник/Сергей Гунеев/Pool via REUTERS)

Украина планирует создать единовременный международный трибунал для суда над высшим руководством российского режима за акт агрессии. В частности, он будет касаться российского диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет The Guardian.



Как заявил на встрече с международными журналистами в четверг заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов, отдельный трибунал по России при участии международного сообщества ускорит привлечение к ответственности российского президента и его ближайшее окружение.

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Смирнов объяснил, что акт агрессии, по которому Украина нарушит дополнительное производство, легко доказать, в то время как на рассмотрение дел, которые МУС может рассматривать в отношении Украины – военные преступления, геноцид и преступления против человечности – пойдут годы.

По словам посла Украины по особым поручениям Антона Кориневича, наличие обвинительного заключения и ордера на арест Путина или министра обороны РФ Сергея Шойгу «будет большим шагом вперед в достижении справедливости».

«Конечно, мы были бы очень рады видеть Шойгу под стражей, и не только его, но и всех других людей, принимавших тогда решение, не только в 2022 году, но и в 2014 году», — добавил Кориневич.

По его словам, потенциальным местом проведения трибунала над высшим руководством России может быть Гаага. Он добавил, что несколько международных партнеров Украины согласились создать трибунал, но пока не могут назвать, кто именно. «Украинцы будут привлечены (в трибунал), нужен будет украинский прокурор, но мы надеемся, что судьи будут международными», — добавил Кориневич.

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что специальный трибунал фактически единственная возможность привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии против Украины. Министр напомнил, что российские военные преступления, преступления против человечества и преступление геноцида подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда.

В конце мая бывшая генеральный прокурор Ирина Венедиктова говорила, что в Украине работает самая большая в истории Международного уголовного суда команда экспертов и следователей. 2 апреля прокурор МУС Карим Хан сообщил о немедленном начале расследования ситуации в Украине после обращения 39 государств-участников МУС. Всего в суд уже обратилась 41 страна.

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