Международная коалиция. 29 стран поддерживают спецтрибунал для России — Дмитрий Кулеба 4 марта, 00:19 Дмитрий Кулеба (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

В коалицию для создания специального трибунала в отношении преступлении российской агрессии против Украины входят уже 29 стран.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга в пятницу, 3 марта, после встречи с коллегами из Нидерландов и Эстонии во Львове.



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«Нашу трехстороннюю встречу мы посвятили в первую очередь вопросу создания специального трибунала для наказания России за преступление агрессии против Украины. Этот процесс начался еще в прошлом году, мы постепенно двигаемся к созданию такого трибунала, и роль Нидерландов и Эстонии в этом процессе очень важна», — подчеркнул глава МИД.

В основную группу (core group) стран, которые поддерживают создание трибунала, уже входят 29 стран. 26 января прошло первое заседание коалиции, на котором присутствовали представители 21 страны, второе заседание пройдет 21−22 марта в Страсбурге.

3 марта во Львове прошла конференция United for Justice («юридический Рамштайн»), в которой приняли участие представители европейских институций, генеральные прокуроры и министры юстиции разных стран, президент Латвии, вице-премьер правительства Нидерландов, глава МИД Эстонии и другие. Конференция была посвящена восстановлению справедливости для Украины.

2 апреля 2022 года прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сообщил о немедленном начале расследования ситуации в Украине после обращения 39 государств — участников МУС.



Украина призывает создать специальный трибунал для привлечения к ответственности виновных в преступлении российской агрессии против Украины. Создание трибунала поддержали Европарламент и ПАСЕ своими резолюциями.



Дмитрий Кулеба ранее объяснял, что спецтрибунал — фактически единственная возможность привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России за преступление агрессии против Украины.