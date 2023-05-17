В Палате представителей США рекомендовали принять резолюцию о спецтрибунале для РФ 17 мая, 07:00 Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол (Фото:REUTERS/Sarah Silbiger)

Комитет иностранных дел Палаты представителей США поддержал проект резолюции о спецтрибунале для России.

Об этом сообщает Укринформ.



Комитет рекомендовал Палате представителей на общем голосовании поддержать резолюцию H.Res.81 О призыве к президенту поддержать создание Специального трибунала для наказания преступления агрессии против Украины.

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«Мы слышали от генпрокурора Украины об ужасных зверствах. Мне пришлось побывать с ним в Буче и увидеть места массовых захоронений и расстрелянных в затылок детей. Я считаю, что создание Специального трибунала целесообразно», — отметил глава комитета Майкл Маккол.

Автор резолюции, конгрессмен Билл Китинг заявил, что принятие документа важно, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее намерения в этой незаконной войне.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нидерланды 4 мая призвал создать полноценный трибунал, а не гибридный. Зеленский заявил, что надеется на привлечение к ответственности российского диктатора Владимира Путина, ордер на арест которого ранее выдал МУС.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года. Глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский статут.