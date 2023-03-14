Спецтрибунал для страны-агрессора России поддерживают уже 32 государства — МИД 14 марта, 15:28 Дмитрий Кулеба (Фото:Alex Brandon/Pool via REUTERS)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что создание Специального трибунала для высшего политического и военного руководства России поддерживают 32 государства.

В Twitter во вторник, 14 марта, Кулеба сообщил, что еще две страны присоединились к коалиции за создание Специального трибунала по делу о российской агрессии против Украины.

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«32 государства сейчас работают вместе, чтобы привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России. Путин и его соратники предстанут перед судом», — сообщил он.

Украина призывает создать специальный трибунал для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины.

Создание трибунала поддержали Европарламент и ПАСЕ своими резолюциями.

Ранее СМИ сообщали, что Международный уголовный суд планирует открыть два дела по военным преступлениям России против Украины и будет требовать выдачу ордеров на арест нескольких человек.