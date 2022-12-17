Судьба Украины должна преподать как будущим потенциальным агрессорам, так и жертвам три простых урока — Умланд 17 декабря, 07:58 Водитель Роллс-Ройса в Лондоне демонстрирует жест в поддержку украинцев (Фото:REUTERS/John Sibley/File Photo)

Доктрина послевоенного восстановления Украины должна продемонстрировать экспансионистским режимам во всем мире, что агрессия не только не достигнет своей цели, но и может иметь положительные последствия для стран — жертв нападения. Такое мнение в своей колонке высказал аналитик Стокгольмского центра исследования Восточной Европы Андреас Умланд.

До сих пор помощь Запада Украине по своей стратегии, материальному содержанию и общественному восприятию является спасательной операцией, отметил он. Однако со временем должен родиться перспективный проект, целью которого будет современная и успешная Украина.

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«Придание западной поддержке Киева „позитивного вращения“ имеет важный психологический эффект для украинцев и иностранцев, участвующих в оказании военной и гражданской помощи. Активное сотрудничество Запада в восстановлении и интеграции Украины должно быть организовано таким образом, чтобы создать непрерывную череду быстро завершаемых „маленьких шагов“. Достижение каждого промежуточного этапа, например присоединение к институту ЕС, завершение материального или виртуального проекта, начало работы новой службы или компании и т. д. должно быть публично широко освещаться, чтобы обеспечить украинцам и их западным сторонникам ощущение стабильного прогресса», — считает эксперт.

В то же время доктрина строительства «новой Украины» возымеет более широкие последствия для безопасности и политики за пределами Восточной Европы, пишет Умланд.

«Реализация доктрины может продемонстрировать потенциально экспансионистским акторам во всем мире, что иностранная агрессия не достигнет своей цели. Международный ответ на нападения на уязвимые государства может иметь положительные последствия для стран, подвергшихся нападению. Парадоксальным последствием агрессии станет укрепление геополитической позиции жертвы. Внутренняя ситуация в стране, подвергшейся нападению, частично улучшится, а не ухудшится из-за военного нападения на нее», — не исключил он.

Это будет выгодно не только украинцам, так как приведет к повышению устойчивости международного порядка, спокойствию небольших стран и укреплению режима нераспространения оружия массового уничтожения, отметил аналитик.

«Судьба Украины должна преподать как будущим возможным агрессорам, так и их потенциальным жертвам три простых урока: не в силе правда, правила игры будут соблюдаться, сильные государства защищают слабых. Таким образом, международное право и организации могут быть укреплены», — резюмировал Умланд.