«Содержимого для разговора нет». Рахманин объяснил, почему Зеленский и Путин не идут на переговоры последние три недели 17 мая, 11:50 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский, Владимир Путин (Фото:Коллаж НВ / REUTERS/Valentyn Ogirenko / Спутник/Anton Novoderezhkin/Pool via REUTERS)

Народный депутат, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в эфире Радио НВ объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин в последние три недели ставят переговоры на паузу.

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«Содержимого для разговора сейчас нет. Каждый из президентов — украинский президент Зеленский и глава государства-агрессора Путин — заинтересован в переговорах был бы только тогда, когда были бы существенные военные преимущества, которые позволяли бы диктовать свои условия с позиции силы. Сегодня такого не происходит. <...> Успехов нет, поэтому и повестки дня нет», — рассказал Рахманин.

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Украина, по словам нардепа, отогнала врага по многим направлениям, успешно локально контратаковала Россию в Харьковской области, но это еще не перелом в войне.

«В России тем более никаких успехов нет. Взятие Попасной, которую уничтожили почти полностью, за которую сражались два месяца, преподносится как огромная победа. Учитывая, что они собирались за трое суток „положить“ государство, а через две недели его уничтожить, то сейчас захват Рубежного или Попасной — это так себе победа», — отметил нардеп.

За эти три недели, по мнению Рахманина, изменилась риторика западных партнеров Украины:

«Если раньше они говорили, что Украина должна выжить, сегодня говорят, что Украина должна победить, а Россия должна проиграть. Это изменение нарратива у западных лидеров и, соответственно, это, даже с психологической точки зрения, меняет ситуацию и делает эти переговоры на сегодняшний день маловероятными».

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