Почти 80% поляков считают войну в Украине угрозой для своего государства — опрос

31 декабря, 08:34
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Владимир Зеленский и Анджей Дуда (Фото:Jakub Szymczuk/KPRP/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский и Анджей Дуда (Фото:Jakub Szymczuk/KPRP/Handout via REUTERS)

Более трех четвертей жителей Польши считают, что война в Украине угрожает безопасности их страны. Это на три процента больше, чем в прошлом году.

Такие результаты показал последний опрос Центра исследований общественного мнения (CBOS), передает Польское радио.

Как отмечается, в декабре количество поляков, считающих войну РФ против Украины, опасностью возросло до 78%, по мнению 18% респондентов, война не грозит Польше.

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Между тем, 43% опрошенных убеждены, что война не распространится на другие страны. Другое мнение на этот счет имеют 29% респондентов.

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По мнению 73% участников опроса, Польша может рассчитывать на союзников в защите своих границ, а у 20% нет такой уверенности.

Почти половина поляков (49%) считают ответными действия НАТО в отношении Украины в контексте российской агрессии. 36% назвали их слишком осторожными, и только 4% - чрезмерными.

Подавляющее большинство опрошенных (79%) считает, что Польша должна принимать беженцев из Украины, 15% выступают против этого.

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В то же время, 52% респондентов заявили, что они или родные оказывают помощь Украине. По мнению 64% польская помощь Украине достаточно, 29% считают ее слишком большой, а 3% - очень малой.

Опрос был проведен с 28 ноября по 11 декабря, он охватил 1018 взрослых жителей Польши.

Ранее сообщалось, что большинство граждан Польши ( 77,5%) поддерживают дальнейшее предоставление Варшавой военной техники и вооружения для ВСУ. Против этого выступают 18,3% респондентов, а 4,2% - воздержались.

https://www.youtube.com/embed/vfIgnbYql2c
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Опрос Польша Поддержка Война России против Украины

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