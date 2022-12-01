Третий инцидент. Посылку со взрывчаткой нашли на авиабазе в Испании 1 декабря, 11:12 Взрывчатку нашли на авиабазе в Торрехон-де-Ардос (Фото:EFE)

Утром в четверг, 1 декабря, Служба безопасности Испании обнаружила еще одну посылку со взрывчаткой на авиабазе в Торрехон-де-Ардос. Это уже третий подобный инцидент.

Как сообщает El Mundo, системы безопасности авиабазы ​​зафиксировали подозрительный конверт. После рентгеновского анализа было установлено, что он может содержать какой-то механизм внутри.

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В Минобороны подтвердили информацию о взрывчатке, отметив, что пострадавших и ущерба в результате инцидента не было.

Представители правоохранительных органов уже изучают конверт, пытаясь выяснить его происхождение.

По словам источников в полиции, они исходят из того, что три посылки связаны друг с другом.

Правоохранители опасаются, что в течение дня в разных учреждениях по всей территории Испании появятся новые посылки.

Накануне в Мадриде прогремел взрыв в посольстве Украины в Испании. Посол Сергей Погорельцев сообщил, что взорвалась посылка, которая была адресована на его имя. Она вызвала подозрение у секретарши, поскольку не казалась похожей на обычную дипломатическую почту.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей.

1 декабря стало известно, что конверт со взрывчаткой получила оружейная компания Instalaza на северо-востоке Испании. Она также производит оружие для Украины.