Третий инцидент. Посылку со взрывчаткой нашли на авиабазе в Испании
Взрывчатку нашли на авиабазе в Торрехон-де-Ардос (Фото:EFE)
Утром в четверг, 1 декабря, Служба безопасности Испании обнаружила еще одну посылку со взрывчаткой на авиабазе в Торрехон-де-Ардос. Это уже третий подобный инцидент.
Как сообщает El Mundo, системы безопасности авиабазы зафиксировали подозрительный конверт. После рентгеновского анализа было установлено, что он может содержать какой-то механизм внутри.
В Минобороны подтвердили информацию о взрывчатке, отметив, что пострадавших и ущерба в результате инцидента не было.
Представители правоохранительных органов уже изучают конверт, пытаясь выяснить его происхождение.
По словам источников в полиции, они исходят из того, что три посылки связаны друг с другом.
Правоохранители опасаются, что в течение дня в разных учреждениях по всей территории Испании появятся новые посылки.
Накануне в Мадриде прогремел взрыв в посольстве Украины в Испании. Посол Сергей Погорельцев сообщил, что взорвалась посылка, которая была адресована на его имя. Она вызвала подозрение у секретарши, поскольку не казалась похожей на обычную дипломатическую почту.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей.
1 декабря стало известно, что конверт со взрывчаткой получила оружейная компания Instalaza на северо-востоке Испании. Она также производит оружие для Украины.