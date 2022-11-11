Что может спровоцировать Третью мировую войну — отвечает экс-посол США в Украине 11 ноября, 16:06 По мнению Уильяма Тейлора, Третья мировая война может начаться, если Россия нападет на одну из стран НАТО (Фото:Александр Медведев / НВ)

Экс-посол США в Украине Уильям Тейлор рассказал НВ, что может спровоцировать Третью мировую войну.

В интервью НВ Тейлор подчеркнул, что Третьей мировой войны не хочет никто, в том числе россияне.

«Если отвечать на вопрос, что может повлечь за собой начало Третьей мировой войны, то это, например, если США каким-либо образом вторгнется в Россию, хотя у нас нет вообще никаких мотивов, необходимости и нужды делать это. Или же, если россияне предпримут атаки против стран-членов НАТО», — сказал американский дипломат.

Видео дня

По его словам, такое может произойти, если Россия захочет атаковать Польшу или Эстонию.

«Это будет означать что страны НАТО под угрозой и США, согласно договору, вынуждены будут вступить в эту войну и воевать с Россией как с угрозой странам-союзницам. Россияне этого не хотят, у них нет потенциала атаковать НАТО, и я не думаю, что они на подобное отважатся», — добавил Тейлор.

В августе министр иностранных дел Украины в 2014—2019 годах Павел Климкин в эфире Радио НВ предположил, что война России против Украины может стать Третьей мировой.