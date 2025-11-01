Леонид Кучма заявил, что как ракетчик знает о силе ядерного сдерживания (Фото: president.gov.ua)

В интервью BBC Украина Кучма обратил внимание на то, что окончание войны России против Украины и начало Третьей мировой войны не связаны между собой напрямую, и окончание российской войны против Украины не исключает начала Третьей мировой.

«Вполне можно представить, что, увязнув на Донбассе, Москва решит выбрать более слабую цель и, заключив какое-то соглашение, перебросит силы, например, в Балтию. А тут уже все будет зависеть от того, что окажется сильнее: самолюбие Трампа или неадекватность Путина», — отметил второй президент Украины.

Он добавил, что как украинец верит в силу украинской армии, а как ракетчик знает о силе ядерного сдерживания.

«Поэтому наша война точно когда-то закончится, а Третья мировая, которая может быть только ядерной, вряд ли когда-то начнется», — подытожил Кучма.

В опубликованном 12 октября интервью Fox News президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в возможность применения страной-агрессором Россией ядерного оружия.

8 октября Зеленский заявил, что, если Путин проведет мобилизацию в России, это может означать, что он собирается начать мировую войну.

«Начать Третью мировую войну было бы безумием. Поэтому мы даже не представляем, что Россия может использовать ядерное оружие. Иначе, знаете, нам нужна новая планета. Поэтому это безумные решения», — отметил он.

В сентябре президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не думает, что приближается Третья мировая война.