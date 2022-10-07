Треть немецких PzH 2000 в Украине уже нуждается в ремонте, их планируют чинить в Словакии — Spiegel 7 октября, 17:43 PzH 2000 (Фото:Arvydas Anušauskas / Facebook)

Треть немецких гаубиц Panzerhaubitze 2000, которые ВСУ использовали на фронте, уже нуждается в ремонте и их планируют чинить в Словакии, сообщает Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Ранее немецкие PzH 2000 ремонтировались в Литве, но из-за дороговизны транспортировки, по данным издания, Берлин планировал отправлять эти гаубицы на ремонт в Польшу.

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Однако сделка не состоялась из-за позиции Польши, которая хотела, чтобы ремонтом занималась ее компания PGZ. Варшава требовала конфиденциальную информацию о дизайне техники, что, по мнению источников издания, немыслимо по причинам конкуренции.

Сейчас Берлин ведет переговоры со Словакией и планируется, что ремонт техники в этой стране начнется до конца года, пишет ресурс.

В Бундесвере считают, что износ гаубиц связан со слишком высокой частотой выстрелов и в результате механизм заряжания гаубицы подвергается огромной нагрузке, пишет Spiegel. Германия называет 100 выстрелов в день задачей высокой интенсивности.

Также, по словам издания, ВСУ на фронте изначально пытались стрелять специальными боеприпасами на слишком большое расстояние.

Всего Германия совместно с Нидерландами передала Украине 22 системы этого типа.

Инфографика: НВ

Panzerhaubitze 2000 — немецкая самоходная артиллерийская установка с автоматической системой зарядки и высоким уровнем автоматизации всех систем. Боекомплект установки состоит из 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Дальность стрельбы стандартным боеприпасом — 30 км. САУ используют стандартные в армиях стран НАТО выстрелы раздельного заряжания.