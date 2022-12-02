Боррель прибыл в тренировочный лагерь в Польше, где обучают украинских военных 2 декабря, 15:52 Боррель во время визита встретится с первой группой военных, которые обучаются в рамках тренировочной миссии ЕС (Фото:Josep Borrell Fontelles/Twitter)

В пятницу, 2 декабря, высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель прибыл в тренировочный лагерь в Польше, где обучают украинских военнослужащих в рамках миссии EUMAM.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Я встречусь с первой группой из общего числа 15 000 солдат, которые пройдут обучение в рамках EUMAM», — отметил он.

Боррель также поблагодарил Польшу за проведение значительной части тренинга на территории своей страны.

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14 ноября Евросоюз запустил тренировочную миссию EUMAM для украинских военных, в рамках которой обучат 15 тысяч военнослужащих. Большая часть учений будет проходить на территории Польши.

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EUMAM Ukraine обеспечит индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку Вооруженных сил Украины, в том числе сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию действий государств-членов, поддерживающих проведение подготовки.

Мандат миссии первоначально продлится два года, а финансовая контрольная сумма общих расходов на этот период составит 106,7 млн евро.

Она также открыта для участия третьих государств, которые хотят поддержать Украину.