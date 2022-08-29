Тренировки ВСУ. Евросоюз предложит подготовку снайперов, офицеров и специалистов по разминированию — Bloomberg
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложит новую учебную миссию для украинских военных на этой неделе в Праге (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Миссия Евросоюза по подготовке украинских военных будет включать подготовку снайперов, специалистов по разминированию и офицерского состава.
Об этом сообщает Bloomberg.
Уточняется, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложит новую учебную миссию для украинских военных на этой неделе в Праге.
«Европейский Союз может предложить ВСУ снайперскую, саперную или офицерскую подготовку в рамках новой миссии», — пишет СМИ.
Обучение будет проходить за пределами Украины, если будет одобрено блоком.
Ранее сообщалось, что неформальная встреча министров иностранных дел состоится 30−31 августа в столице Чехии Праге. На ней также будет обсуждаться вопрос запрета выдачи виз гражданам РФ на уровне Евросоюза.
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