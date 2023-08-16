NV получил видео тренировок дронов Морской малыш, которыми СБУ атаковала Крымский мост — эксклюзивные кадры

16 августа, 09:44
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Ударный дрон Морской малыш тренируется атаковать российские цели (Фото:Скриншот видео СБУ)

Ударный дрон Морской малыш тренируется атаковать российские цели (Фото:Скриншот видео СБУ)

NV получил видео тренировок ударных дронов Морской малыш, которыми Служба безопасности Украины атаковала Крымский мост.

Эксклюзивные кадры издание получило от собственных источников в украинской спецслужбе.

На видео видно, как морские дроны маневрируют в открытом море.

Где именно происходят тренировки, не уточняется.

Видео дня

Также в распоряжении NV есть фото, как выглядит этот тип ударных дронов.

NV
Фото: NV

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы второй раз с начала полномасштабного вторжения России, после чего все движение по нему было остановлено. Россияне признают, что не смогут восстановить его до конца 2023 года.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

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16 августа телеканал CNN опубликовал видео, на котором зафиксирован момент июльской атаки экспериментального морского дрона.

Глава СБУ Василий Малюк рассказал журналистам, что беспилотник Морской малыш — результат многомесячных разработок, которые начались сразу после полномасштабного вторжения России.

Он впервые признал причастность Украины ко второму подрыву Крымского моста. В июле он заявил, что его спецслужба осуществила и первый — в октябре 2022 года.

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Новые серии взрывов произошли в районе Крымского моста 12 августа. Пока неизвестно, чем они были вызваны.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Крымский мост Война России против Украины дрон Морской малыш

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