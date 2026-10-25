В Кремле заявили, что от предстоящих переговоров с участием Украины, России и США не стоит «многого ожидать»

В Кремле заявили, что встреча в трехстороннем формате будет «предварительной» (Фото: Sputnik/Evgeny Messman/Pool via REUTERS)

Юрий Ушаков, помощник российского диктатора Владимира Путина, заявил, что запланированная на ближайшее время встреча в трехстороннем формате Украина — РФ — США будет «предварительной». По его словам, не стоит возлагать на нее большие надежды.

Слова Ушакова приводит российское пропагандистское агентство ТАСС.

Помощник Путина утверждает, что сторонам еще «нужно работать для выхода на мирное соглашение относительно Украины».

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22 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Абу-Даби рассматривается как возможная площадка для трехсторонней встречи представителей России, США и Украины. Комментировать, какие документы и предложения готовит к переговорам российская сторона, он не стал и призвал «не забегать вперед».

Трехсторонняя встреча России, США и Украины — что известно

21 октября спецпосланник президента США Стив Виткофф провел переговоры с Путиным в Санкт-Петербурге и, по его словам, привез документы с подходами к завершению войны. До этого, 20 октября, он встретился в Осло с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре и президентом Финляндии Александром Стуббом. Киев и европейская сторона предложили перейти к трехсторонней встрече лидеров.

Еще 17 октября Зеленский говорил, что в качестве возможных площадок для такой встречи американцы обычно называют Объединенные Арабские Эмираты или Саудовскую Аравию. В то же время помощник Путина Юрий Ушаков 21 октября заявил, что Китай уже готовит возможную встречу лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС в Шэньчжэне в ноябре.