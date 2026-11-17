Российский журналист Михаил Фишман в интервью Radio NV заверил, что из «косплея Ялты», которого российский диктатор Владимир Путин добивался годами, не выйдет ничего, кроме картинки для российской пропаганды.

В эфире Radio NV Фишман обратил внимание на то, что Путин первым предложил трехстороннюю встречу с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.

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«Это то, чего он так хочет, чего он хотел все это время, это просто его мечта — совместный саммит с Трампом и Си Цзиньпином. Он завернется в сталинскую шинель, возьмет трубку, сядет на стул и будет вот так сидеть и пыхтеть, как, собственно, это делал Сталин. И это главное: этот косплей Ялты — то, чего он добивался все эти годы, и вот он этого добился. Другое дело, что он не добился повестки дня, которой хотел, то есть никакой Ялты не получится. Ялта будет только в кадре и в российском телевизоре, больше ее нигде не будет, потому что обсуждать европейскую безопасность, предложения по заключению мира в Украине Трамп четко сказал, что этого не будет. Это то, что Путин предлагал сначала», — заявил российский журналист.

Он выразил мнение, что на этой встрече «непонятно в какой форме, потому что Китай сопротивляется» будут обсуждать сокращение ядерных арсеналов, а также на повестке дня будет Иран.

«Но в целом из этой встречи ничего не выйдет. Насколько я понимаю, даже Белый дом не рассчитывает на то, что из этого что-то выйдет, а будут просто, судя по всему, два-три заявления, которые мало пересекаются друг с другом, и все. А уж говорить о том, чего Путин хотел от этой повестки дня, от этой встречи, и вовсе не приходится. Это не будет Ялта-2, это будет такой эрзац Ялты-2, такое изображение Ялты-2. Но Путина и это устраивает, потому что он в общем-то мыслит такими картинками, мультфильмами, открытками, и такую ​​открытку — он, Си Цзиньпин и Трамп, сильные мира сего, делят мир — он в итоге получит», — подытожил Фишман.

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Агентство Reuters писало, что 19 ноября Трамп, Си Цзиньпин и Путин могут обсудить глобальные «горячие точки» — от войн в Украине и Иране до ядерного оружия и искусственного интеллекта. Однако шансы на то, что эта встреча приведет к заключению крупной сделки, ничтожны.

В свою очередь, издание Financial Times сообщило, что трехсторонняя встреча пройдет без заранее согласованной повестки дня. Журналисты отмечают, что это «необычный шаг» со стороны принимающей стороны, поскольку Си Цзиньпин обычно настаивает на строгом регламенте встреч с иностранными лидерами.

Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что Путин и Трамп могут обсудить так называемую гуманитарную миссию в Константиновке Донецкой области.