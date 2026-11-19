Трамп заявил, что обсудит на трехсторонней встрече вопрос войны в Украине (Фото: Doug Mills/Pool via REUTERS)

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит завершение войны России против Украины с лидером КНР Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным во время трехсторонней встречи 19 ноября. Об этом сообщает Reuters.

Ранее существовали сомнения относительно того, войдет ли вопрос об окончании войны в повестку дня трехсторонней встречи.

«Мы стремимся помочь в урегулировании войны между Россией и Украиной. Я хотел бы, чтобы она закончилась. Думаю, я могу говорить от имени нас обоих», — отметил Трамп во время встречи с Си Цзиньпином.

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Он утверждает, что в результате войны в Украине «ежемесячно гибнут двадцать пять тысяч человек — преимущественно военных».

Трамп также добавил, что встреча с Путиным «подготовила почву» для саммита.

«Президент Путин прибудет сюда немного позже, так что у нас состоится трехсторонняя встреча. Мы провели с ним краткую беседу, чтобы подготовить почву, и, полагаю, наша встреча может оказаться успешной», — сказал он.

18 ноября Путин и Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры , которые длились около двух часов. В Кремле заявили, что главной темой незапланированной краткой встречи Трампа с Путиным была война в Украине, пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.

По данным агентства, Путин покинул встречу «в отличном настроении».

В прошлом месяце российский диктатор впервые предложил провести трехсторонний саммит с участием Трампа и Си Цзиньпина, чтобы обсудить завершение войны в Украине на выгодных для Москвы условиях, сообщала газета The Wall Street Journal.

На 19 ноября в Шэньчжэне запланирована трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина. Белый дом сообщал, что Трамп хочет обсудить нераспространение ядерного оружия, а тему войны в Украине затрагивать не планируется.

Впрочем, в Европе и Украине эта встреча уже вызывает обеспокоенность, пишет CNN. Телеканал обращает внимание на то, что трое лидеров, которым уже за 70, контролируют 90% мирового ядерного оружия, ведут две войны — против Украины и Ирана — и соберутся в одной комнате без четко согласованной повестки дня.

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Как сообщила корреспондентка Fox News, Трамп заявил в Китае, что не будет заключать никаких соглашений по Украине без участия Киева.