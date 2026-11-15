«Возможно, важнейшие переговоры 2026-го». О чем могут договориться Трамп, Си и Путин и какие угрозы для Украины — разговор с Харитоновым
Новая картина в стиле поп-арт под названием Шэньчжэнь 26 русского художника (Фото: REUTERS/Andrei Bok/)
Трехсторонняя встреча лидеров США, КНР и РФ состоится 19 ноября на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным поднимет вопрос сокращения ядерных вооружений.
О чем они могут договориться и каковы последствия для Украины, в интервью Radio NV рассказал президент общественной организации Либерально-демократическая лига Украины Артур Харитонов.
— Что скажете об этом уведомлении? Очевидно это выводится из украинского контекста. То есть распределение влияний в мире, ядерное оружие и все, что с этим связано. Но в конце концов эта тема значительно шире и глобальнее безопасности в Украине и безопасности в Европе.
— Бесспорно, но здесь надо понимать, что это древняя история для Соединенных Штатов — заставить каким-то образом Китай заключить соглашение, позволяющее контролировать его ядерное вооружение. Мы знаем от Пентагона, что Китай очень быстро наращивает свой ядерный арсенал и очень хочет иметь паритет с Соединенными Штатами до 2035 года.