Президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным поднимет вопрос сокращения ядерных вооружений.

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О чем они могут договориться и каковы последствия для Украины, в интервью Radio NV рассказал президент общественной организации Либерально-демократическая лига Украины Артур Харитонов.

— Что скажете об этом уведомлении? Очевидно это выводится из украинского контекста. То есть распределение влияний в мире, ядерное оружие и все, что с этим связано. Но в конце концов эта тема значительно шире и глобальнее безопасности в Украине и безопасности в Европе.

— Бесспорно, но здесь надо понимать, что это древняя история для Соединенных Штатов — заставить каким-то образом Китай заключить соглашение, позволяющее контролировать его ядерное вооружение. Мы знаем от Пентагона, что Китай очень быстро наращивает свой ядерный арсенал и очень хочет иметь паритет с Соединенными Штатами до 2035 года.