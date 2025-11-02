Второй президент Украины Леонид Кучма выразил мнение, что без переговоров в Минске полномасштабное вторжение России в Украину началось бы еще в 2014 году.

«Еще в 2014-м я сказал, что в зависимости от результатов переговоров я останусь в истории или как тот, кто остановил войну, или как тот, кто сел с террористами за один стол. Пришлось сесть, это факт. Хотя остановить войну на какое-то время тоже удалось», — отметил Кучма в интервью BBC Украина.

Он отметил, что ТКГ не была ошибкой, потому что она дала Украине крайне важную передышку.

«Наша армия образца 2022 года оказалась гораздо сильнее, чем образца 2014-го. Если бы не переговорный процесс, Россия еще тогда поперла бы на Украину всей военной мощью. И я не знаю, как бы тогда все сложилось», — заявил второй президент Украины.

Трехсторонняя контактная группа по Донбассу занималась урегулированием конфликта на востоке Украины. В ней работали делегации Украины и России при посредничестве ОБСЕ. В то же время, Россия всегда называла эту группу Контактной группой и приглашала туда представителей оккупационных администраций на Донбассе. Россия постоянно пыталась заставить украинскую сторону вести прямые переговоры с главарями боевиков «ЛДНР».

В июле 2020 года Кучма во второй раз вышел из состава ТКГ.

Тогда источник NV в Офисе президента сообщил, что выход Кучмы из ТКГ связан с его возрастом.

Вместо Кучмы ТКГ возглавил первый президент Украины Леонид Кравчук. 1 сентября 2022 года президент Владимир Зеленский официально распустил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, к тому времени Кравчук уже умер.