Ранее Трамп заявлял журналистам, что во время визита в Китай рассчитывает встретиться с Си Цзиньпином и Путиным (Фото: REUTERS/Andrei Bok)

Президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином в следующий четверг, 19 ноября. Трехсторонний саммит может состояться на полях конференции АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Об этом сообщает The New York Post.

По данным издания, одной из главных тем переговоров может стать разработка соглашения о контроле над ядерными вооружениями. Представитель Белого дома также сообщил, что лидеры могут обсудить войну в Иране и ситуацию вокруг Северной Кореи.

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Ранее Трамп заявлял журналистам, что во время визита в Китай рассчитывает встретиться с Си Цзиньпином и Путиным.

«Я думаю, одна из встреч состоится с президентом Путиным и президентом Си Цзиньпином, и это будет интересно. Мы обсудим многие вопросы, в частности денуклеаризацию. Мы попытаемся положить конец войне в Иране», — сказал американский президент.

В октябре газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что инициатором возможной встречи Трампа, Си Цзиньпина и Путина выступает именно российский диктатор. По данным издания, он хотел бы договориться о завершении войны против Украины на выгодных для Москвы условиях.

19 октября Трамп заявил, что открыт к трехсторонней встрече с Си Цзиньпином и Путиным на саммите АТЭС, если они сами этого захотят. «Если Путин и Си хотят провести трехстороннюю встречу в Китае, я тоже на это пойду», — сказал он. В тот же день британская газета The Guardian в редакционной статье предупредила, что переговоры трех лидеров о будущем Украины без участия Киева станут победой Москвы.

Позже представитель Кремля Дмитрий Песков отверг возможность сравнения предстоящей встречи с Ялтинской конференцией, на которой в 1945 году союзники разделили сферы влияния в послевоенном мире.

Украинская сторона стремилась к тому, чтобы трехсторонние переговоры Украины, США и России состоялись до саммита АТЭС. В итоге они прошли в Абу-Даби 10−11 ноября.