Лидер Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине, 15 мая 2026 года (Фото: REUTERS/Evan Vucci)

Американские, китайские и российские официальные лица обсуждают возможность проведения встречи Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина в конце ноября, когда они будут участвовать в саммите АТЭС в Шэньчжэне.

Об этом сообщает издание Financial Times.

Источники, осведомленные о ситуации в Вашингтоне, Пекине и Москве, сообщили, что официальные лица в течение двух недель вели серьезные переговоры об организации первой трехсторонней встречи глав государств в этом китайском городе.

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«Работа над организацией такой встречи продолжается», — заявил Financial Times представитель Кремля Дмитрий Песков.

На вопрос о перспективах проведения трехстороннего саммита МИД Китая ответил, что Пекин «поддерживает контакты с соответствующими сторонами по поводу встречи глав государств Китая и России». Однако ведомство не упомянуло о трехсторонней встрече с Трампом.

До сих пор остается неясным, проведут ли три стороны переговоры между собой или же Пекин, возможно, проведет двусторонние встречи с Вашингтоном и Москвой.

Информированные собеседники отметили, что Китай, который должен был бы созвать такую встречу как принимающая сторона Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, еще не решил, проводить ли ее.

Источник сообщил, что Вашингтон и Москва оказывают давление на Пекин, чтобы тот согласился на саммит.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресенье заявил, что Си Цзиньпин выглядел озадаченным, когда он спросил его о возможном трехстороннем саммите. Он добавил, что китайский лидер поинтересовался происхождением этих слухов.

Одной из сложностей при организации трехсторонней встречи является определение повестки дня, приемлемой для лидеров. По словам Штайнмайера, Си Цзиньпин заявил, что планов проведения встречи трех лидеров для обсуждения войны в Украине нет. Лидер КНР добавил, что европейцы должны присутствовать за столом переговоров, поскольку эта война является европейским конфликтом.

Источник, знакомый с позицией России, отметил, что Москва не ожидает существенных переговоров по Украине в ходе обсуждаемого саммита.

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Потенционная встреча лидеров США, Китая и России — что известно

18 октября издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщило, что российский диктатор Владимир Путин предложил провести встречу с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы договориться о завершении войны РФ против Украины на выгодных для Москвы условиях.

В начале сентября помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что лидеры США, России и КНР могут встретиться на саммите АТЭС, который пройдет 18−19 ноября в китайском Шэньчжэне.

Трамп сказал, что открыт к участию в трехсторонней встрече с Путиным и Си Цзиньпином. Он подчеркнул, что пока не дал согласия на встречу, но сделает это, если лидеры Китая и РФ захотят ее провести.

Британское издание The Guardian в редакционной статье от 19 октября написало, что переговоры Трампа, Путина и Си Цзиньпина о будущем Украины без участия Киева станут победой Москвы. Журналисты подчеркнули, что Европа должна противостоять попыткам сильных государств решать судьбу других стран.

21 октября помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Китай уже занимается подготовкой возможной встречи российского диктатора с лидерами Китая и США во время саммита АТЭС в Шэньчжэне в ноябре.