Кушнер заявил, что завтра вместе с Уиткоффом отправится в Москву, а затем они планируют встречу с Зеленским

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что вместе со своим коллегой Стивом Уиткоффом после переговоров в ОАЭ в четверг, 12 ноября, отправится в Москву.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи в Абу-Даби, сообщает Радио Свобода.

По словам Кушнера, после визита в Москву состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Он отметил, что мирные договоренности сложны, но для их достижения имеются все необходимые составляющие.

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби — что известно

10 ноября в Абу-Даби завершился первый раунд трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и России. Украинскую делегацию возглавляет руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров, российскую — помощник Путина Владимир Мединский.

Со стороны Соединенных Штатов присутствовали Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и командующий Европейским командованием США Алексус Гринкевич. По данным издания Axios, спецпосланники Трампа возглавляли политическую группу, а Гринкевич — военную.

По данным СМИ, стороны обсудили гарантии безопасности, требования Москвы и будущее Украины после войны.

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи обсуждался масштабный обмен военнопленными в формате 1000 на 1000 или 1500 на 1500.

Высокопоставленный американский чиновник сообщил журналистам перед встречей в Абу-Даби, что после переговоров спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут отправиться в Москву и Киев, чтобы напрямую пообщаться с Путиным и Зеленским.

11 ноября завершился второй раунд встреч в Абу-Даби.