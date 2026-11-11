Украина стремится получать финансирование для 800-тысячной армии в течение десяти лет после окончания войны — AFP

11 ноября, 08:55
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Артиллеристы 148-й отдельной артиллерийской бригады ДШВ ведут огонь по позициям врага (Фото: 148-я отдельная артиллерийская Житомирская бригада Десантно-штурмовых войск / Facebook)

Артиллеристы 148-й отдельной артиллерийской бригады ДШВ ведут огонь по позициям врага (Фото: 148-я отдельная артиллерийская Житомирская бригада Десантно-штурмовых войск / Facebook)

Украина стремится получить финансовую поддержку как минимум на 10 лет, чтобы обеспечить существование 800-тысячной армии, способной отразить любое будущее нападение России.

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на высокопоставленный украинский источник.

Российский диктатор Владимир Путин неоднократно отвергал предложения о расширении перемирия и заверял, что его войска продолжат наступление в Украине.

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Как отмечает AFP, признаком того, что РФ серьезно настроена вновь выдвинуть требование о пересмотре системы европейской безопасности, существующей уже несколько десятилетий, служит включение в состав российской делегации дипломата Сергея Рябкова. Еще до вторжения он озвучил требование Москвы о выводе войск НАТО из Восточной Европы.

Источник в российской делегации отметил, что урегулирование войны является «лишь одним из пунктов повестки дня», а главная цель Москвы — пересмотр системы безопасности «для всего континента».

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В свою очередь, после встречи, состоявшейся перед трехсторонними переговорами в Абу-Даби, европейские страны, Украина, Соединенные Штаты и НАТО вновь подтвердили свою «общую приверженность послевоенной архитектуре европейской безопасности».

Глава СВР Рустем Умеров отметил, что приоритетами Киева остаются обеспечение перемирия и гарантии безопасности.

«Наш народ ждет окончания этой войны», — сказал он.

Кроме того, Украина настаивает на поддержке своей армии в послевоенный период.

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Трехсторонние переговоры в Абу-Даби — что известно

10 ноября в Абу-Даби завершился первый раунд трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и России. Украинскую делегацию возглавляет руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров, российскую — помощник Путина Владимир Мединский.

По данным СМИ, стороны обсудили гарантии безопасности, требования Москвы и будущее Украины после войны.

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи обсуждался масштабный обмен военнопленными в формате 1000 на 1000 или 1500 на 1500.

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Высокопоставленный американский чиновник сообщил журналистам перед встречей в Абу-Даби, что после переговоров спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут отправиться в Москву и Киев, чтобы напрямую пообщаться с Путиным и Зеленским.

11 ноября в Абу-Даби состоится второй раунд встреч.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Переговоры с Россией мирные переговоры переговоры в Абу-Даби

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