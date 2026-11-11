«Дух Анкориджа снова вылез». Переговоры проходят по путинскому черновику, нам нужно выйти из этого процесса — интервью с Шамшуром

11 ноября, 07:07
NV Премиум
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Трехсторонние мирные переговоры в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, 10 ноября 2026 года (Фото: Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool via REUTERS)

Трехсторонние мирные переговоры в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, 10 ноября 2026 года (Фото: Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool via REUTERS)

Автор: Дмитрий Тузов

Бывший посол в США и Франции Олег Шамшур в интервью Radio NV — о результатах первого раунда трехсторонних переговоров, проходящих в Абу-Даби.

— Такие трехсторонние консультации хотя бы на несколько миллиметров приближают нас с вами к миру с учетом интересов Украины?

— Нет, не приближают. Можно это назвать и консультацией, и переговорами, но содержание происходящего не меняется. То, что мы видели в Абу-Даби, это предсказуемо. И, к сожалению, все это происходит абсолютно под российскую партитуру, согласно российскому черновику.

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Теги:   Интервью NV Переговоры с Россией Война России против Украины Radio NV переговоры в Абу-Даби

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