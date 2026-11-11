Джаред Кушнер во время брифинга с украинской делегацией и Стивом Виткоффом в Абу-Даби, 11 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Rula Rouhana)

Спецпосланник США Джаред Кушнер считает, что личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина была бы полезной для дальнейших переговоров . Однако Россия хочет добиться большего прогресса, прежде чем согласиться на нее.

Об этом Кушнер заявил в среду, 11 ноября, после завершения переговоров в Абу-Даби, сообщает The Guardian.

«Было бы замечательно», если бы Зеленский и Путин встретились для дальнейших переговоров, сказал Кушнер. В то же время он признал, что российская сторона хочет увидеть больше прогресса, прежде чем это произойдет.

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«Очевидно, что между лидерами нет большого доверия или симпатии», — отметил посланник. Он добавил, что такие договоренности требуют времени.

Переговоры в Абу-Даби — что известно

10−11 ноября в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры Украины, США и России — первые в таком формате с февраля. В состав украинской делегации во главе с Рустемом Умеровым вошли глава ОП Кирилл Буданов, Давид Арахамия, заместитель руководителя ОП Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий. Российскую делегацию возглавил помощник Путина Владимир Мединский; в ее состав впервые вошел заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. США представляли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

В первый день, по данным СМИ, стороны обсудили гарантии безопасности, требования Москвы и будущее Украины после войны. Зеленский сообщил, что речь также шла о масштабном обмене пленными в формате «1000 на 1000» или «1500 на 1500».

Второй день трехсторонних переговоров, как сообщил Умеров, начался в 10:38 и продлился около двух с половиной часов. После этого Арахамия заявил, что это был один из самых тяжелых раундов с 2022 года, поскольку российская сторона пришла с «очень жесткими директивами». В то же время сторонам удалось договориться об обмене пленными.