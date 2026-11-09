На этой неделе в Абу-Даби (ОАЭ) после длительного перерыва возобновятся переговоры, направленные на прекращение войны России против Украины . Вопрос о прекращении огня рассматриваться не будет.

Об этом в понедельник, 9 ноября, пишет газета The New York Times (NYT), анализируя предстоящие переговоры и чего от них ждать.

Автор публикации, в частности, указывает, что участники переговоров сфокусируются на гарантиях безопасности, призванных предотвратить возобновление войны в случае достижения соглашения о прекращении огня. Идея заключается в том, чтобы отойти от территориальных вопросов и рассмотреть более широкий контекст европейской безопасности. Таким образом стороны надеются выйти из «тупика», в который зашли переговоры.

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NYT также отмечает, что в ходе переговоров в Абу-Даби будет рассмотрен вопрос о том, может ли предоставление России роли в формировании послевоенной региональной архитектуры безопасности смягчить требования Москвы о прекращении самой войны. Некоторые даже расценивают такой подход уступкой России.

Впрочем, многие аналитики не ожидают какого-либо прорыва в переговорах до весны, когда Россия сможет оценить результаты своих зимних ударов по Украине. Пытаясь подорвать моральный дух населения, российская армия атакует инфраструктуру отопления, электроснабжения и водоснабжения в украинских городах по мере наступления холодов, отмечает NYT.

Встреча в Абу-Даби — главное

10−11 ноября в ОАЭ пройдут переговоры делегаций Украины и России при посредничестве США — первые с февраля 2026 года. Российскую делегацию возглавит помощник Путина Владимир Мединский. Также во встрече примут участие представители двух управлений Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и Юрий Жигарловский, заместители главы МИД РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин (Рябков будет присутствовать впервые).

Агентство Bloomberg писало, что в этот раз РФ направит на переговоры с Украиной в Абу-Даби делегацию более высокого уровня, чем на предыдущие раунды, и это может свидетельствовать о готовности Москвы перейти к более содержательным переговорам.

Офис президента официально не раскрывал состав украинской делегации, но, по данным СМИ, ее возглавил Рустем Умеров. Одной из ключевых тем встречи станут гарантии безопасности, сообщали в США.

8 ноября министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европа будет представлена на переговорах в Абу-Даби. По его словам, именно Франция будет представлять позицию Европы. В то же время Кремль заявил, что встречи пройдут без участия Европы.

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9 ноября руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация отправилась в Абу-Даби, где 10 и 11 ноября пройдут переговоры.

Он уточнил, что переговоры пройдут в трехстороннем формате.

В эти же дни там будут находиться представители европейских стран, в частности, формата E4: Великобритания, Франция, Германия и Италия, а также представители НАТО и Еврокомиссии. Украина проведет отдельные координационные встречи с европейскими партнерами, сообщил Умеров.