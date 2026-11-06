Буданов не ожидает прорыва на переговорах с США и Россией в Абу-Даби, в ОП опровергли, что он возглавит делегацию (обновлено)

Буданов не ожидает прорыва на переговорах в Абу-Даби (Фото: 24 Канал / YouTube / скриншот из видео)

CBS News со ссылкой на комментарий собственного корреспондента Эйдана Стретча сообщил, что руководитель Офиса президента Кирилл Буданов возглавит украинскую делегацию на встрече с представителями США и РФ в Абу-Даби.

Соответствующее видео опубликовали на YouTube-канале.

Позже советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил журналистам, что Буданов не будет возглавлять делегацию на переговорах с США и РФ в Абу-Даби, но войдет в ее состав.

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«Нет, он не говорил, что возглавляет делегацию. Он просто сказал, что будет там… Он поедет туда вместе с делегацией, а не возглавит ее», — цитирует Литвина Интерфакс-Украина.

Руководитель ОП заявил CBS News, что не рассчитывает на значительный прорыв в ходе этого раунда переговоров. В то же время согласие украинской и российской делегаций встретиться лично «уже является признаком прогресса».

Буданов подчеркнул, что предстоящая встреча не станет заключительной. В ходе нее стороны должны обсудить готовность к прекращению войны.

Он также отметил, что военный опыт участников переговоров может пригодиться при обсуждении технических аспектов возможного прекращения огня.

5 ноября спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер подтвердил, что на следующей неделе в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) пройдут первые с февраля трехсторонние переговоры в формате Украина — РФ — США.

4−5 ноября в Брюсселе проходили переговоры Украины, США и Европы, посвященные послевоенному восстановлению Украины, ее экономическому развитию и гарантиям безопасности. Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, принимавший участие в этих встречах, заявил, что они являются продолжением переговоров, состоявшихся во Флориде и Осло.

Ранее специальный представитель президента США Стив Уиткофф заявил, что трехсторонние переговоры пройдут 10−11 ноября в Абу-Даби.

В Кремле заявили, что российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби возглавит Владимир Мединский.

В МИД Украины отмечали, что рассматривают новый раунд трехсторонних переговоров как возможную подготовку к встрече на уровне лидеров.